Teleurstelling overheerst na 'verlies van twee punten'

Het bleef 0-0 in het Abe Lenstra Stadion. Heerenveen was de beter ploeg, maar scoorde niet.

Jansen houdt vertrouwen in de spelers. "We krijgen geen goals tegen. Dat doen we als collectief goed. En kansen creëren kunnen we ook."

Heerenveen had nog wat goed te maken, na de pijnlijke 2-0 nederlaag tegen FC Emmen. Maar ook tegen Twente wisten de Friezen de goal niet te vinden.

Volgens Ricardo van Rhijn, die zijn debuut maakte voor Heerenveen, was het een teleurstellende wedstrijd. "Ik denk dat we hier twee punten verliezen."