Offensief Heerenveen mist kans op kans en kan niet winnen van FC Twente

Die uitslag betekent dat Heerenveen dit seizoen al even vaak de nul heeft gehouden als het hele vorige seizoen: twee keer.

Naast Daniel Hoegh, die nog altijd geblesseerd is, deed ook nieuwe aanwinst Anders Dreyer niet mee. Hij mocht niet in actie komen omdat het papierwerk nog niet op orde is.

Kansenregen voor Heerenveen

Heerenveen kreeg in de eerste helft kans op kans. Zo schoot Mitchell van Bergen in de negende minuut op de voeten va Twente-keeper Joël Drommel.

Jordy Bruijn kon Drommel niet voorbij komen in een een-op-een-situatie. En een paar minuten later ging een schot van opnieuw Bruijn via een Twente-verdediger naast. Van Bergen kwam ook een-op-een met Drommel, maar zijn schot ging net voorlangs.

Verdediger Ibrahim Dresevic kwam nog het dichtst bij een goal, toen hij een vrije trap van grote afstand op de lat schoot. Nadat ook een vrije trap van Faik nog naast ging, floot scheidsrechter Pol van Boekel voor de rust.

Meer missers

De tweede helft begon met een kansje voor Twente, maar meteen daarna was er weer een grote kans voor Heerenveen. Ejuke brak over links door en speelde af op Odgaard, maar hij schoot de bal voorlangs.

Ejuke herhaalde dat kunstje even later en gaf de bal aan Bruijn, maar die schoot over. Vijf minuten later schoot Bruijn opnieuw over.

Met nog een paar minuten te gaan brak Mitchell van bergen het strafschopgebied in. Hij kon zelf schieten, maar gaf de bal af aan Odgaard. Die schoot de bal recht in de handen van keeper Drommel.

Negende

Heerenveen staat door het doelpuntloze gelijkspel negende, met vijf punten uit vier wedstrijden.