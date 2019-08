Brandweer redt medewerker dierenambulance uit besmette vijver in Drachten

De vrouw van de dierenambulance was bezig om een zieke eend te helpen, in de vijver aan de Warande in Drachten. Die vijver zou besmet zijn met botulisme.

De afgelopen dagen zijn er tientallen zieke en dode dieren uit het water gehaald. De dierenambulance houdt de eenden in de vijver daarom scherp in de gaten.

Brandweer

Toen de vrouw het water in ging om de eend te redden kwam ze vast te zitten. Het lukte haar niet om los te komen. De brandweer is er bij gekomen en heeft haar uit het water gehaald.

De vrouw raakte niet gewond. Hoe het met de eend is afgelopen is niet bekend.