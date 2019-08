ONS Sneek hard onderuit tegen Jong Almere City

Het ging eerst gelijk op tussen Jong Almere City en ONS Sneek met kansen voor beide ploegen. De eerste goal viel in de 24e minuut, nadat ONS de bal op eigen helft kwijtraakte. Kennet Aninkora maakte daar goed gebruik van en schoot de 1-0 binnen.

Tien minuten later was het opnieuw Aninkora die scoorde, nu uit een penalty. Hij werd onderuit gehaald in het strafschopgebied.

Veel kansen

Na de rust waren de beste kansen opnieuw voor Jong Almere City. In de 58e minuut werd het 3-0, toen Stijn Meijer de bal in de goal tikte na een goede aanval.

Han van Dijk van ONS kreeg ook een grote kans, maar hij schoot uit vrije positie over. Niet veel later was het weer raak voor Almere City. ONS-keeper Barry Ditewig keerde een schot van Mees Kaandorp, maar Stijn Meijer kon de rebound vrij intikken.

Hattricks

ONS scoorde daarna de 4-1, maar volgens de scheidsrechter werd daarbij de keeper gehinderd. Daarom werd de goal afgekeurd. Daarna was het opnieuw Stijn Meijer die in de aanval ging. Hij schoot de bal over keeper Ditewig en tekende zo voor zijn hattrick.

Het was niet de enige hattrick van de wedstrijd. Aninkora maakte er ook een, nadat hij 1-op-1 kwam te staan met de keeper. Hij schoot de bal hard in de hoek en maakte zo de 6-0.

ONS Sneek staat door het grote verlies laatste in de derde divisie. Jong Almere City is koploper.