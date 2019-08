Harkemase Boys wint eerste wedstrijd van het seizoen

Harkemase Boys leek al na twee minuten op achterstand te komen, maar de goal van VVOG werd uit buitenspelpositie gemaakt en werd daarom afgekeurd. Beide teams kregen daarna wel een aantal kansen, maar kwamen niet tot scoren. De ruststand was dus 0-0.

Sterke tweede helt

In de tweede helft werd opnieuw snel gescoord. Het was Harkemase Boys-aanvoerder Henny Bouius die na een corner de 1-0 op het scorebord zette.

Een paar minuten later werd een lange bal van Harkemase Boys niet goed weggewerkt door de keeper van VVOG. Bouius profiteerde daarvan. Hij pikte de bal op en schoot raak in een lege goal: 2-0.

VVOG kreeg met nog een kwartier te gaan een vrije trap. Die kwam op de lat, maar raakte in de rebound de arm van een Harkemase Boys-speler: een penalty. Keeper Erick Jansema was scherp en viste de bal uit de hoek. De overwinning kwam daarna niet meer in gevaar.