Taeke Triemstra klimt naar top drie van eeuwig kaatsklassement

Het eeuwige klassement is een prestigieuze ranglijst, zegt verslaggever Geert van Tuinen. "Dit is een prestatie van formaat."

Triemstra is de top-3 binnengedrongen door de finale te halen op de doorelkaarlotenpartij in Bitgum. Daar stond hij in het perk met Menno van Zwieten en Erwin Zijlstra,

Gelijke stand

Partuur Triemstra versloeg in de halve finale het partuur van Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong met 5-3/6-4. Dat leverde Triemstra twee punten op. Winst in de finale is drie punten, en een derde plaats levert één punt op.

Triemstra heeft nu 785 punten. Daarmee komt hij op evenveel punten als Wiebren van Wieren, maar omdat Triemstra meer eerste prijzen heeft gewonnen gaat hij Van Wieren voorbij op het eeuwige klassement.

Van Wieren had er blijkbaar al rekening mee gehouden. Hij kwam meteen na de partij het veld op en bracht de nieuwe nummer drie in het klassement zijn felicitaties en een bos bloemen.