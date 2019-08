Replica expeditieschip Willem Barentsz krijgt twee masten

"Het zijn eigenlijk twee grote mijlpalen. We zetten de grote mast én de fokkenmast op het schip", legt foarsitter Paul Meijeraan uit. "Dat is best wel spannend, want die grote mast gaat helemaal tot onderaan het ruim. Het is een joekel van een ding. Hij moet rechtstandig naar beneden en dat is niet makkelijk."

De fokkenmast is wat lichter, maar die is nog lastiger op zijn plek te krijgen. "Die moet drie graden naar voren hellen. De fokkenmast wordt op een mallejan, een mooi oud karretje van hout, naar het schip toe gereden."

Zware klus

Het is letterlijk en figuurlijke een zware klus. De masten zijn samen 23 meter hoog en er moet 244 vierkante meter zeil in komen te hangen. "Als dat wind vangt, wil de mast gaan hellen. Om dat tegen te gaan, hebben we 15.000 kilo ballast in het schip gelegd. We zijn momenteel nog 5.000 kilo aan het bijladen."