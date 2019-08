Iepenloftspul Jorwert: 'Stjer yn it Tsjuster'

Tijd voor drama

In 2019 zijn er vijftien iepenloftspullen die meedoen aan de Iepenloftspullen van de Gouden Gurbe, de Oscars van de iepenloftspullen. Opvallend is dat verschillende iepenloftspullen dit jaar het drama niet uit de weg gaan. Het iepenloftspul 'Fan mûzen en mannen' eindigt niet goed. Het gaat over twee maten, van wie de een uiteindelijk de andere vermoordt. In It Kollumer Oproer kon het publiek dit jaar genieten van machtsmisbruik, onderdrukking en #MeToo.

Ook in 'Stjer yn it Tsjuster' gebeurt er van alles. De keuze voor een zwart stuk past goed in deze tijd, is Kooistra van overtuigd. "Je zou het zo kunnen zien: als het goed met ons gaat en wij allemaal weer verzuipen in weelde, dan hebben we behoefte aan drama. En precies andersom is dat ook zo: als het slecht met ons gaat, zoals met de crisis van tien jaar geleden, dan heb je behoefte om te lachen en dan zie je meer humor op de planken. Maar nu is het inderdaad zo dat er veel meer tragische stukken worden opgevoerd."