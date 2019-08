Flinke rookschade bij woningbrand in Leeuwarden

De hulpdiensten rukten massaal uit voor de brand, die net na middernacht ontstond in een portiekflat. Twee brandweerwagens, meerdere politie-eenheden en een ambulance kwamen op de noodsituatie af.

Er kwam veel rook vrij, waardoor meerdere woningen in de omgeving werden ontruimd. Toen de brand uitbrak, was er niemand aanwezig in de woning. Hoe het vuur kon ontstaan, is nog niet bekend. Het pand is onbewoonbaar verklaard.

Agressieve bewoner

Een bewoner van een van de huizen is aangehouden. Volgens omstander wilde de man zijn huis in om zijn hond te redden en werd hij agressief toen hij werd tegengehouden.