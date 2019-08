Judoka Tsjakadoea over kansen op WK: "Een medaille kan"

Hij zal strijden in een van de mooiste arena's ter wereld: de Budokan. In die hal werd Anton Gesink in 1964 Olympisch kampioen. "En The Beatles hielden hun eerste concert in Japan hier. Het is wel echt historische grond. Te gek om daar te judoën."

Tsjakadoea was twee keer eerder in Japan, om te trainen in het judo-gekke land. "En een Grand Slam in Osaka, maar dat is een hele andere stad." Nu gaat hij naar het toernooi in Tokio, waar ook nog eens de beste judoka's van de wereld aanwezig zijn. "En hier zijn straks ook de Spelen. Om daar te judoën is wel echt gaaf."