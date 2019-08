Henk de Jong zag rood, maar is niet bang voor schorsing: "Het komt wel goed"

Complimenten voor de ploeg

"Maar het gaat niet om mijn kaart, dat is niet belangrijk", zegt hij. "Een groot compliment voor ons centrum. En hoe het middenveld beweegt, met de rust die daar is, dat we goed kunnen voetballen en tot kansen komen. We zijn er de hele week mee bezig geweest. Dat we dit hier tegen NAC op het veld kunnen brengen, daar ben ik heel trots op."

Toch verloor zijn ploeg. "We moeten onszelf belonen. We hebben heel goed gespeeld, veel kansen gehad. Maar dan moeten ze er wel in en dat is wat er vanavond misging." De Jong ziet zijn ploeg iedere week beter worden: "We zijn met dingen bezig die tot andere dingen moeten leiden. Dan zie ik vanavond heel grote stappen."