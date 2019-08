Bussenbouwer VDL heeft goede cijfers dankzij elektrisch openbaar vervoer

De omzet van de bussendivisie is met ruim 20 procent omhooggegaan, van 256 miljoen euro naar 308 miljoen euro. Dat komt onder andere door meer opdrachten in de orderportefeuille. Daarbij zit bijvoorbeeld veel werk in de transitie naar elektrisch busvervoer. In Nederland rijden er al zo'n 300 elektrische VDL-bussen.

Door de grotere omzet is de verwachting dat VDL Bus & Coach dit jaar zwarte cijfers schrijft.