Campagne in Leeuwarden om armoede beter bespreekbaar te maken

Volgens de organisatie, die in handen is van de Stichting Leeuwarder Uitdaging, kan armoede voor sociale uitsluiting en eenzaamheid zorgen. Geldnood gebeurt vaak in stilte, terwijl niemand ervoor kiest. Vaak komt het door een ontslag, faillissement of scheiding. Voor de kinderen in zulke gezinnen zijn nieuwe kleren, schoolreisjes, verjaardagscadeautjes en vakanties niet vanzelfsprekend.

Doneren of actie organiseren

Bij de campagne, die de hele maand september loopt, worden bewoners, bedrijven en verenigingen opgeroepen om een donatie te doen of actie te organiseren om geld op te halen. Bij donaties denkt de campagne aan een fiets, verjaardagspartijtje, een dagje weg of cadeaubon. De donaties en het opgehaalde geld gaat naar gezinnen in Leeuwarden met financiële problemen. Maatschappelijke organisaties zoals Amaryilles, Humanitas, SchuldHulpmaatje en Amargi werken aan de campagne mee.

Op woensdag 18 september is er een congres in het Cambuurstadion. Daar gaat het over geldzorgen op de werkvloer en kinderarmoede. De toegang is gratis.