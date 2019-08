Nieuw damesteam Heerenveen start competitie met verlies

De eerste kans was voor PSV (bal op de lat), maar de score werd geopend door Heerenveen. Met een vrije trap zorgde Melanie Bross al binnen een kwartier voor de 1-0.

Lang kon de ploeg van Roeland ten Berge echter niet van de voorsprong genieten, want slechts twee minuten later scoorde Jeslynn Kuijpers de gelijkmaker. Joëlle Smits maakte er even later zelfs 1-2 van.

Na de rust slaagde alleen PSV er nog twee keer in om te scoren. Sara Yüceil scoorde de 1-3 en Smits bepaalde de 1-4 eindstand.

Nieuwe ploeg

De selectie van Heerenveen ziet er heel anders uit dan vorig seizoen. De ploeg telt maar liefst negen nieuwe speelsters: Charetha Okken, Roos van der Veen, Melanie Gerrits, Danique van Ginkel, Celien Guns, Jill Baijings, Shania van Nuland, Zoï van de Ven en Wilienne ter Beek.