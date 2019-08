Vrouwenvoetbal SC Heerenveen dit jaar verzekerd, nu de toekomst nog

Talenten

Wat Heerenveen op sportief gebied kan laten zien, is nog afwachten. "Ajax, PSV en Twente steken er qua budget bovenuit. Wij zijn financieel niet in staat om de topspelers naar ons toe te halen, maar wij leiden talent hier op. We brengen ze hogerop. Jonge speelster worden hier beter, voelen zich thuis. Zeker met de geweldige staf die we momenteel hebben. Je ziet het wel aan de laatste WK-selectie met maar liefst vier oud-Heerenveen-speelsters. Dat is niet voor niks."