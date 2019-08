Meer betaalbare woningen moet groei daklozen tegengaan

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal mensen tussen de 18 en 65 jaar dat geen vast woonadres of verblijfsplaats heeft, toegenomen is van 17.800 in 2009 naar 39.300 in 2018. In Fryslân is ook een stijging te zien, maar die is wel minder groot dan in de grote steden.

Toch is de inhoudelijke problematiek wel herkenbaar in onze provincie. "In 2015 is er een enorme piek geweest", vertelt Imar van der Ark, hoofd nachtopvang en algemene opvang van Zienn in Leeuwarden. Het landschap van het woningaanbod is anders dan in het landelijke aanbod. "We zien wel een verandering, dus het kan wat moeilijker worden", zegt Van der Ark.

Zorgmijders

Het gaat in Fryslân met name om zorgmijders die dakloos zijn. "Dat is de grootste groep, net als mensen die verward of verslaafd zijn", zegt Van der Ark. De kleinere groep daklozen heeft een baan. "Dat zijn vaak mensen met een baan en een schuld, of met een schuld bij de woningbouwvereniging."

Annemiek Schuurman van het Leger des Heils Fryslân ziet hetzelfde. "De cijfers in Fryslân komen niet helemaal overeen met de landelijke cijfers, maar we zien wel inhoudelijke overeenkomsten", vertelt ze.