Conservatieve Amerikaanse multimiljardair met Friese roots David Koch dood

Met zijn broer Charles was David Koch eigenaar van Koch Industries, een van de grootste ondernemingen in de Verenigde Staten. Ze kwamen aan geld in de aardolie-industrie.

Republikeinen en Tea Party

Een groot deel van dat geld staken ze vooral in de Republikeinse partij. Ze richtten een invloedrijke lobbygroep op en steunden de Tea Party-beweging. Bij de Trump-regering zouden David en Charles Koch nauwe banden hebben met vice-presidint Mike Pence en minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken.

Grootvader Hotze Koch emigreerde in 1888 naar de VS. In Texas kocht hij een krant op. Hij was tegen het beleid van Franklin D. Roosevelt en tegen vakbonden.