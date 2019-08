Syb: "Arjen Lubach special guest bij jubileumconcert De Kast? Leuk!"

En Van der Ploeg ziet het wel zitten. "Het lijkt me hartstikke leuk dat wij dan het nummer begeleiden en dat zij dan zingen."

Niet blij met rechtszaak

Achttien jaar na de parodie kijkt Van der Ploeg niet met vervelende gevoelens terug op 'Jelle'. "Het was eigenlijk ook wel weer mooi dat er een parodie wordt gemaakt, want dan tel je mee in Nederland. Maar ons management besloot om er een rechtszaak van te maken. Als muzikanten waren we daar helemaal niet blij mee. Het escaleerde helemaal."

Van der Ploeg heeft bewondering voor Lubach, die na 'Jelle' steeds beroemder is geworden. "Zo'n jonge heeft nu heel veel succes. Hij was toen al grappig. De negatieve publiciteit was voor ons toen lastig, maar het was een grappig liedje."