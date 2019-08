Daniel Høegh fit, maar niet bij SC Heerenveen in de basis tegen FC Twente

Maar wat ging er niet goed tegen FC Emmen? "We hadden een plan tegen Emmen, maar daar hielden we ons niet aan. We gingen toch van achter uit opbouwen." Jansen was daar duidelijk niet over te spreken. "Je begint met een goed gevoel aan die wedstrijd en Emmen door een minder begin van het seizoen met een slechter gevoel. Maar dat was na vijf minuten al omgedraaid."

Daniel Høegh, die een blessure had, staat zaterdag niet in de basis tegen FC Twente. Volgens Jansen is hij wel fit, maar moet hij eerst minuten maken voordat hij weer voluit kan spelen.