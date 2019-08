Fryslân Fêstlein: "Dertig jaar lang met de familie weg op een bijzondere boot"

Kantje boord

"Het mooiste dat ik heb meegemaakt, was een ongelukje", lacht Geke, terwijl ze haar zus aankijkt. "Mijn zus en ik zaten een keer op de boot, op de Wide Ie bij Grou", haalt zij de herinneringen boven. "Het was een geweldige dag, met prachtig weer met volop zon. Ik lag toen achter op het dek, met een paar kussens en een boek in mijn handen."

Geke onderbreekt haar verhaal even om haar lachende zus. "Toen kwam er ineens een zomerse dwarrelwind aan. Ik zag hem aankomen en riep meteen naar mijn zus dat ze de fok los moest doen. Maar mijn zus trok hem per ongeluk aan. Toen kwam de wind eronder natuurlijk en ging de boot bijna om. Gelukkig viel het wel een beetje mee, maar mijn spullen lagen wel allemaal in het water", zegt Geke. "Die moesten we eerst uit het water vissen."