Te hoge concentraties cadmium bij metaalhandel, maatregelen van provincie

De Leeuwarder Courant meldt dat er giftige stofwolken boven bedrijventerrein Haskerveen in Heerenveen zijn geweest. Dat spreekt de provincie tegen. De verspreiding van de stoffen is beperkt gebleven tot Omrin en De Horne zelf, volgens de provincie.

Stofdeeltjes waaiden over

Volgens de krant worden sinds 2016 hogere concentraties van zwaardere metalen aangetroffen. In dat jaar bleek uit onderzoek van het waterschap al dat er te veel cadmium in het afvalwater van Omrin zat. Eerst werd gedacht dat dat door Omrin zelf kwam, maar omdat het niet stopte, werd naar De Horne gekeken. Stofdeeltjes met zware metalen zouden van De Horne zijn overgewaaid naar het terrein van Omrin.

De FUMO heeft de zaak in mei dit jaar laten onderzoeken. Daaruit bleek dat De Horne fouten heeft gemaakt bij de afzuiging en de opslag. Dat is in strijd met de vergunning. Een klacht tegen stofoverlast was ook terecht, zegt de provincie.