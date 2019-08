Drachtster vervolgd voor uploaden naaktfoto's van onder andere handbalsters

Het is niet duidelijk hoe de beelden op het forum zijn beland. De eigenaars van de sauna, die de geheime camera hadden opgehangen, worden niet vervolgd. Volgens hen hing de camera in de beautysalon om duidelijkheid te krijgen over grensoverschrijdend gedrag. Het Openbaar Ministerie meent dat de man en vrouw geen schuld hebben aan het publiceren van de beelden. Daarom wordt hun zaak geseponeerd.

De zaak kwam in maart aan het licht toen bleek dat er naaktbeelden van de bezoekers op internet waren gezet. Onder de slachtoffers waren ook speelsters van de nationale handbalploeg.