Buitenlandse studenten weten inschrijfbalie gemeente Leeuwarden goed te vinden op NHL Stenden

De gemeente doet dat al een aantal jaren en ook deze zomerperiode weer drie weken lang. Volgens Karin Kleiterp van de gemeente Leeuwarden kunnen ze de drukte goed aan. "We hebben hier een afsprakenbord waarop de mensen hun afspraak kunnen inplannen, zodat wij een redelijk overzicht houden hoeveel mensen er op een dag komen. Dus dat gaat prima."

Na het inschrijven krijgen de studenten hun BSN-nummer en kunnen ze ook meteen praktische zaken regelen met NHL Stenden, zoals een Nederlands telefoonnummer. "Het is gewoon veel gemakkelijker om ze hier allemaal op deze locatie te hebben en die extra service wordt de studenten geboden", zegt Kleiterp. Volgens haar zijn er veel studenten die er gebruik van maken.

Uit de hele wereld

De studenten komen uit de hele wereld naar Leeuwarden toe, vertelt Kleiterp. "Er zijn heel veel vanuit Azië hier, Vietnam, Chinese mensen, vanuit Rusland, Duitsland, overal komen ze vandaan." In 2017 kwam meer dan 20 procent van de studenten bij NHL Stenden uit het buitenland.

Volgende week is de balie ook 's avonds geopend, omdat er bovendien studenten van Van Hall Larenstein en Wetsens moeten worden ingeschreven. En in februari is er opnieuw een periode dat de balie open is, want sommige studenten komen hier voor een half jaar.