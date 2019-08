Freedsmerk over afval scheiden: "Ik heb een grote container en alles past erin!"

Op de vrijdagmarkt waren veel mensen opvallend kritisch. "Ze houden ons voor de gek. Wat wij apart inzamelen, gooien de verwerkers gewoon weer bij elkaar. U gelooft me niet? Nou, het is wel zo!"

Bij de buurman...

Anderen vrezen dat de strenge regels tot afvaltoerisme leiden. "Of dat ze het in de container van buurman gooien!" "Ik let er nooit op, ik gooi gewoon alles in de grijze container. We betalen er uiteindelijk genoeg voor", was ook een van de opmerkingen.

Groenteboer Boonstra vertelde dat hij thuis bedrijfsmatig een volledige 'milieustraat' heeft. "Het GFT-afval kost mij 70 euro per ton, het restafval wel het dubbele. Moet je eens zien wat dat scheelt per jaar. Daar kan ik wel van naar de Bahama's!"

De meesten vertelden echter thuis alles netjes te scheiden. Ook zonder financiële prikkel, al zou die misschien wel extra kunnen helpen: "Mijn vrouw let erg op de centen, dus dan komt het bij ons wel goed!"