Deense Anders Dreyer nieuwste aanwinst SC Heerenveen

Ook technisch manager Gerry Hamstra is blij met de komst van de buitenspeler. "Met Anders halen we een zeer veelzijdige aanvaller in huis. Hij beschikt over een uitstekende techniek en heeft een neusje voor de goal."

Dreyer is een rechtervleugelaanvaller, maar hij kan ook aan de linkerkant of als aanvallende middenvelder uit de voeten. Dreyer komt uit de jeugdopleiding van de Deense club Esbjerg. In 2017 maakt hij zijn debuut in het eerste elftal van Esbjerg. In Denemarken maakte hij indruk door in 48 officiële wedstrijden 23 doelpunten te maken. Ook had hij negen assists.

Brighton & Hove Albion

Vorig seizoen maakte de international de overstap naar Brighton, dat uitkomt in de Premier League. Maar bij 'The Seagulls' maakte hij voornamelijk minuten bij de beloften. In januari van dit jaar werd hij verhuurd aan de Schotse club St. Mirren. In totaal kwam hij daar tien keer in actie en scoorde hij één keer.

Ferline seizoen makke de international fan jong-Denemarken de oerstap nei Brighton, dat útkomt yn de Premier League. Mar by 'The Seagulls' makke hy benammen minuten by de beloften. Yn jannewaris fan dit jier waard hy ferhierd oan de Skotske klup St. Mirren. Yn totaal kaam hy dêr tsien kear yn aksje en dêryn skoarde hy ien kear.

Heerenveen hoopt dat Dreyer aanstaande zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente al mee kan doen. Hij is de vervanger van Nemanja Mihajlovic. Eerder heeft Hamstra al laten weten dat de Servische buitenspeler op zoek moet naar een andere club.