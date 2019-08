Uitspraak rechter: Psy-Fi moet de muziek eerder uitzetten

Het festival en Groene Ster Duurzaam strijden al langer met elkaar over hoe het festival eruit moet zien. De gemeente had eerder al een vergunning verleend waarmee Psy-Fi tot 1.00 uur mocht doorgaan, maar daar was Groene Ster Duurzaam het niet mee eens en de organisatie besloot te procederen.

De rechter heeft de vergunning naast zich neergelegd en heeft gezegd dat het festival om 0.00 uur de stekker uit de luidsprekers moet trekken.

Ook andere festivals aangepast

Het is niet het eerste festival dat aan banden wordt gelegd. Eerder moest Welcome to the Village ook al vroeger ophouden met de muziek.