Brandweer Surhuisterveen zet bloemetjes buiten voor 150-jarig bestaan

Het corps bestaat op dit moment uit veertien vrijwilligers. Een van hen is Joop Numan. Hij is 25 jaar brandweerman geweest. Het begon allemaal toen een dorpsgenoot tegen hem zijn dat hij het vak net wat voor hem vond. "Daar moest ik wel even over nadenken, want ik was meer een sportief figuur dan technisch. Maar ik heb er toch 25 jaar met veel plezier gezeten."

Uiteindelijk kreeg Numan het te druk met alle dingen die hij eromheen deed, dus besloot hij ermee op te houden. Nu is hij betrokken bij de organisatie van de festiviteiten. Maar er is veel veranderd in een kwart eeuw.

Een en al elektronica

"Ik mocht er afgelopen week even op uit in een nieuwe wagen en toen dacht ik: vroeger hadden we niks in de auto, alleen een stuur en een toeter. Tegenwoordig is het een en al elektronica. Prachtig!"