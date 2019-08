Heerenveenster Sybren Wubs is technisch manager van Solar Team Twente

Wubs en 18 andere studenten van Universiteit Twente reizen op 3 september af naar Australië. De race begint op 13 oktober in Darwin en eindigt zeven dagen later in Adelaide. Er wordt een afstand van ongeveer 3.000 kilometer afgelegd. De Twentse wagen zal worden bestuurd door Arthur Kambartsumjan uit Leeuwarden. Naast het team uit Twente doen de teams van de universiteiten van Delft, Eindhoven en Groningen mee. In totaal nemen er 48 teams uit 25 landen deel.

Studie

Wubs hoorde voor het eerst van het project in zijn eerste jaar van zijn studie biomedische technologie in Enschede. "Ik zag een promotieposter hangen met een succeswens voor het team en toen dacht ik meteen: dit is het gaafste project waar je aan mee kunt doen op de universiteit. Vijf jaar later heb ik me aangemeld", vertelt hij.

Wat hem zo aantrekt aan het project is dat het zo internationaal is. "Er doen teams uit allerlei verschillende landen mee", legt hij uit. "En het is een langdurig project. Het duurt anderhalf jaar, waarin je je studie stopzet en je volledig de kans krijgt om je op het project te storten."

Technische aansturing

Het Solar Team bestaat uit drie verschillende dealteams. "Een technisch team, dat bouwt de auto; een communicatieteam, dat doet de media-uitingen; en een een managementteam." Wubs is lid van het managementteam en stuurt het technische team aan. "Ik ben verantwoordelijk voor de planningen, de voortgang en de logistiek van alle onderdelen van de auto."