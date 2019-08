Bouwploegen druk met de voorbereidingen voor de gondelvaart van Balk

In een loods in Harich wordt op donderdagavond hard gewerkt aan de gondels. Daar liggen gondels van maar liefst vijf ploegen. Helemaal een verrassing wordt het echter niet meer. "We bouwen voor de gezelligheid, we helpen elkaar ook," vertelt een van de bouwers die de elektriciteit bij de gondel van een andere ploeg aanlegt. "Als het straks in het water ligt en de laatste aanpassingen zijn gedaan, ziet het er weer anders uit."

Drie vlotten

De meeste ploegen bouwen hun gondel op twee vlotten. Een ploeg maakt maar één vlot een een ploeg gebruikt er zelfs drie. "Dat is nog niet eerder voorgekomen en wordt ook wel wat spannend," vertelt organisator Rindert Veltman. "Gelukkig is De Luts een heel recht water, er is maar één bocht die spannend wordt."

De verklaring van Veltman over hoe het kan dat het nu wel heel populair is, is dat ze er vorig jaar veel aandacht aan hebben besteedt. Veltman denkt dat mensen daardoor gedacht hebben dat ze daar bij moesten zijn om het in ere te houden. Een andere verklaring is dat zij zelf heel erg bezig zijn om te laten zien hoe leuk het is om mee te doen.

Feestweekcommissie

De organisatie van de gondelvaart is ook niet meer in handen van een aparte commissie. "De commissie die de vaart de vorige jaren nog organiseerde, wilde zelf ook wel eens bouwen. Daarom hebben wij de gondelvaart als feestweekcommissie er nu ook bij," vertelt Veltman.