Stormvloed die Friesland in 1825 diep raakte belangrijk deel van nieuw boek

Onder andere Fryslân werd in 1825 getroffen door heftige dijkdoorbraken en daardoor overstromingen. Honderden mensen kwamen om het leven en de schade was erg groot. De vloed was misschien wel de grootste natuurramp van de 19e eeuw, vergelijkbaar met de Watersnoodramp van 1953. Er was een grote stormvloed en de dijken waren te laag en slecht onderhouden. Meerdere provincies kwamen onder water, maar Friesland het meest: een oppervlakte van bijna twee derde van de provincie.

Het is daarom niet vreemd dat dit verhaal zo;n groot onderdeel is van het boek van Buisman. Het werk is dan ook niet enkel een saaie opsomming van het weer, maar Buisman beschrijft ook historische voorvallen en anekdotes. Het gaat hem met name om de invloed van het weer op het leven van mensen.