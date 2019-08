G-team SC Heerenveen voor het eerst bijeen: "We maken gehakt van ze"

Eisma heeft cerebrale parese, in hersenstoring. "Daardoor werken mijn voeten niet goed en dus moet ik keepen op m'n knieën", zegt hij. "Dit is nu mijn passie en het is mooi dat het bij een profclub kan."

Contract tekenen en trainen

De 12-jarige Eisma en zijn ploeggenoten tekenden donderdag hun contract in het Abe Lenstra stadion. Direct erna was de eerste training voor de nieuwe aanwinsten. "Ik verwacht dat het heel leuk wordt, dat we veel plezier hebben. En ik hoop natuurlijk dat we winnen."

De competitie telt in totaal vier wedstrijddagen. Op die dagen spelen de ploegen meerdere wedstrijden. Deelnemende teams zijn onder andere Ajax, FC Groningen, ADO Den Haag en FC Utrecht. De competitie begint eind september.

Interview met Rienk Eisma: