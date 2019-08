Sara Regensburg is nog maar 9 jaar oud en doet mee aan NK Voltige

In 2018 kon sara zich nog niet plaatsen voor het NK omdat ze te klein was om de opsprong in galop zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dat is echter wel nodig voor de galopklasse en het NK. Sara kon nog niet bij de handvatten van de voltigesingel.

Hoofdtrainster Hellen Engbersen van 't Prinsepaard: "Wij hebben twee nieuwe paarden in training waarmee we op nationaal niveau uitkomen en op internationaal niveau weer hoge ogen kunnen gaan gooien. Sara voltigeert in de klasse waarin ze alles in galop moet doen, de vrije kur op muziek en de verplichte oefeningen."

Talent

Sara is getalenteerd volgens Engbersen: "De meeste voltigeurs van haar leeftijd uit heel Nederland zitten dan nog in de stapklasse. Sara is gedreven en heeft heel veel potentie. Ze is een veelbelovend toptalentje. Het paard waarmee ze gaat deelnemen heet Finnegan, een bonte ruin van 7 jaar. Hij loopt graag voor de voltige".