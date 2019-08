Ronald McDonald Huis andere functie: onderzoek naar alzheimer en parkinson

Leeuwarden is de tweede vestiging van het bedrijf QPS. In Groningen zit tevens een onderzoekscentrum voor medicijnen tegen alzheimer en parkinson.

Directeur van QPS Izaak den Daas legt uit dat er wel degelijk verschillen zijn tussen beide vestigingen: "In Groningen testen we het medicijn op gezonde vrijwilligers, ook wel fase 1 genoemd. In Leeuwarden wordt vooral fase 2 uitgevoerd. De medicijnen worden dan getest op de patiënten die het medicijn eventueel nodig zullen hebben, bijvoorbeeld mensen met Alzheimer of Parkinson."

Samenwerking met MCL

QPS is niet voor niets zo dicht bij het MCL gaan zitten. "We hebben een nauwe samenwerking met het MCL op het gebied fan geneesmiddelenonderzoek. We hebben patiënten van het MCL nodig om de medicijnen op te testen en zij hebben ons weer nodig voor het ontwikkelen fan nieuwe medicijnen tegen deze ziektes," zegt Den Daas.

Toen het oude Ronald McDonals Huis beschikbaar kwam heeft QPS meteen actie ondernomen. "Het MCL is een van de grootste streekziekenhuizen van Nederland, met hele goede zorg en hele goede medische specialisten. Met deze specialisten willen wij graag samenwerken om een onderzoek op te zetten en goed uit te voeren."

De eerste test met vrijwilligers is bijna afgelopen. Dit was echter nog een test met gezonde vrijwilligers, maar vanaf volgende week beginnen de onderzoeken met patiënten.