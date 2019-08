Zuivelbedrijf Royal A-ware maakt 18 miljoen winst

De omzet van Royal A-ware was een kleine anderhalve miljard. Dat is meer als in 2017.

Het zuivelbedrijf heeft vorig jaar flink geïnvesteerd. Zo is de kaasmakerij in Heerenveen uitgebreid en bouwt A-ware daar een nieuwe mozzarella- en roomfabriek. Die wordt eind dit jaar in gebruik genomen.