Vrouw in meterkast bij diefstal, 'verdachten namen eventuele dood voor lief'

Een van de drie verdachten is een 20-jarige Leeuwarder. Met twee anderen zou hij de vrouw uit De Krim, een plaatsje in Overijssel, in december vorig jaar hebben overvallen. De man werd in mei aangehouden. Ze zouden de vrouw met een wapen hebben bedreigd en vijftien uur lang hebben opgesloten in de meterkast. De overvallers hadden onder andere trouwringen en een zitgrasmaaier meegenomen.

Justitie verwijt de drie mannen poging tot 'gekwalificeerde doodslag'. Dat houdt in dat ze een eventuele dood van voor lief namen om de diefstal van de spullen te verdoezelen. De vrouw woont afgelegen. Toevallig kwamen twee vriendinnen langs omdat ze niet bij de dansles was komen opdagen.

Wonder dat ze het overleefde

Volgens de officier van justitie is het een wonder dat de vrouw de opsluiting heeft overleefd. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt of er door het lange staan stoffen in het lichaam van de vrouw zijn aangemaakt die tot haar dood hadden kunnen leiden. Dat rapport is nog niet klaar.

De Leeuwarder was de enige verdachte die zelf op de zitting verscheen. Een andere verdachte was slechts chauffeur, zei zijn advocaat. Toen de vrouw in de meterkast werd geduwd, kreeg hij een telefoontje van de Friese verdachte. Dat vertelde de advocaat donderdag. De Friese verdachte had gezegd: "Kom hierheen, het loopt totaal uit de hand." Hij heeft toen ook spullen uit het huis gehaald om in de auto te laden, maar hij wist volgens de advocaat niet dat de vrouw was opgesloten.

Daar ging de officier van justitie niet in mee. De drie mannen zouden op de terugreis hebben overlegd wat ze met de vrouw in de meterkast moesten doen. Ze besloten haar te laten zitten. Dat is volgens de officier van justitie reden genoeg om alle drie verdachten poging tot gekwalificeerde doodslag te verwijten.

Leeuwarder: 'ik ben niet binnen geweest'

De Leeuwarder vertelde juist dat alleen de twee andere verdachten in de woning waren geweest. De advocaat van de Leeuwarder wil dat daarover een getuige wordt gehoord. Die getuige zou in gesprek met de twee andere verdachten hadden gehoord dat de Leeuwarder niet binnen was geweest. De politie heeft die getuige daar een keer over gehoord, maar toen ging het alleen over een gestolen laptop. De rechtbank ging akkoord met het verzoek van de advocaat om de getuige te horen over de rol van de Leeuwarder.

De drie verdachten blijven in elk geval vastzitten tot de volgende zittingsdatum. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt.