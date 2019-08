Gemeente Heerenveen druk met bestrijding ongewenste 'waterwaaier'

Gemeente Heerenveen is afgelopen week begonnen met het verwijderen van de zogenoemde 'waterwaaier' (Cabomba aquatica). Dat is een waterplant die eigenlijk niet in Nederland thuishoort. Het is een exoot die zich in korte tijd explosief kan vermeerderen en waterplanten naar de achtergrond dwingt. Bovendien is het niet goed voor vissen en hinderlijk voor zwemmers. De waterplant groeit in het water van De Heide in Heerenveen, daar zijn medewerkers van de gemeente bezig om met een boot de plant weg te halen.