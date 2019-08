Festival Psy-Fi in gesprek met Nederlandse gemeente voor nieuwe locatie

Bij de rechtszaak voerde de gemeente een deskundige aan die zegt dat er geen reden is om te verwachten dat Psy-Fi zicht dit jaar niet aan de vergunning houdt. Volgens hem heeft het festival zich vorig jaar aan de geluidsnormen gehouden en zijn de weersomstandigheden dit jaar gelijk. Het is nog niet bekend of de rechter dit punt meeneemt in zijn uitspraak, omdat deze deskundige pas op het laatste moment is opgevoerd. De rechter doet deze week nog uitspraak.

Kaartverkoop neemt af

Psy-Fi liet eerder deze week weten dat ze overal op zijn voorbereid, mocht de uitspraak negatief voor ze uitvallen. Het is dit jaar de laatste keer dat Psy-Fi in Leeuwarden wordt gehouden. Volgens Wiebe Kootstra van de organisatie hebben alle inperkingen van de laatste jaren invloed op de kaartverkoop. "Vorig jaar hadden we 12.000 kaarten verkocht in de voorverkoop, dit jaar 10.000. Als we hier doorgaan, dan stevenen we af op een faillissement."