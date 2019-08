Blessure Doke Schmidt erger dan gedacht: drie tot zes weken uit de roulatie

Trainer Henk de Jong: "Er is een terugslag. We gaan er nu vanuit dat we Doke drie tot zes weken kwijt zullen zijn. We moeten er de tijd voor nemen." Verder is de selectie van Cambuur compleet.

De Jong begint met dezelfde basis als in de eerste twee wedstrijden van het seizoen, maar concludeert wel dat de concurrentie toe begint te nemen. "Er zitten een paar aan te komen en dat is mooi", zegt de trainer.

Even boos

Op de laatste training van donderdag werd Henk de Jong even boos op de groep. Hij vond dat er niet goed werd getraind. "Dan zeg ik daar wat van. Dan kan ik wel even bulderen. Maar dan is het ook klaar. En toen werd er, zoals de hele week, goed getraind."