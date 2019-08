Smallingerland ambieert de titel European City of Sport

Maar wat houdt dat precies in, European City of Sport? "Eigenlijk geeft het aan dat je de sport hoog in het vaandel hebt en dat je sport aan zoveel mogelijk mensen ten goede wil laten komen", legt burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland uit. "Je laat zien dat je als gemeente goed accommodaties hebt en dat je veel activiteiten onderneemt om mensen aan het bewegen te krijgen."

Veel accommodaties

Volgens Rijpstra heeft Smallingerland veel te bieden op het gebied van sport. Er zijn veel accommodaties in alle dorpen, zoals sportvelden, sporthallen en zwembaden. "We willen ouderen ook meer aan het bewegen krijgen. Zo kunnen we eenzaamheid tegengaan en hun mobiliteit bevorderen. Dat zijn allemaal activiteiten die je in zo'n European City of Sport-jaar kunt bevorderen."