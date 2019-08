Medalrace zeilen Japan afgebroken; Bouwmeester tweede op testevent

Na een mindere start aan de wedstrijd begin deze week, zette de Friezin de dagen erna betere resultaten neer. Daarmee was ze geklommen naar de tweede plaats. Donderdag was de slotdag. De zeilsters begonnen nog wel aan de medalrace, maar vanwege de wind werd die onderbroken.

Plasschaert wint

Daarom blijft het klassement zoals dat voor de medalrace ook al was. De winst gaat naar Emma Plasschaert uit België, zij had een voorsprong van drie punten op Bouwmeester.

De zeilwedstrijden zijn in de baai van Enoshima, een stad ten zuiden van Tokio. Bouwmeester is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Ze is daarom veel in Enoshima om alvast te trainen op het olympische water.