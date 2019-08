Slapeloze nachten door windmolen van de buren; Kollumers stappen naar rechter

Hoiting en haar partner stapten naar de Raad van State in de hoop dat die nog iets kan doen tegen de enorme geluids- en trillingsoverlast van een 93 meter hoge windturbine die op krap 170 meter van de woning staat. De windturbine staat er al sinds 1998. "Toen waren we zo dom om geen bezwaar te maken tegen de komst van de windmolen. We dachten: schone energie, prima toch. Maar sindsdien is het een en al ellende."

Slapeloze nachten

Slapen doet de familie bijna niet meer. "We hebben het overal in huis geprobeerd. We legden zelfs een matras in kamer. Nu zitten we in een geïsoleerd hok in de schuur, waar het raam niet open kan. Toch is het niet te harden en komen we steeds meer slaap tekort", zegt Hoiting.

Rechter en staatsraad Bruno van Ravels kon Hoiting en haar partner tijdens de rechtszitting in Den Haag weinig hoop bieden. Volgens de staatsraad houdt de windturbine-eigenaar zich aan alle landelijke en Europese regels. Het lijkt er op dat de voormalige gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland niet eens extra milieuvoorschriften kan opleggen, zelfs als ze dat zou willen.

Stilstandgebod

Aanvankelijk was de gemeente daar wel voor, omdat het om een heel stil gebied gaat, waar het voortdurende geluid van een verouderde windturbine flink overheerst. Hoiting vindt het onverteerbaar dat de gemeente lopende de procedure van mening veranderde en geen extra maatregelen wil opleggen, zoals een nachtelijk stilstandgebod.

Volgens de gemeentewoordvoerster kon Kollumerland dat niet. Er zou namelijk een groot verschil zijn tussen een door de provincie aangewezen stiltegebied en een gewoon stil gebied, aldus de zegsvrouw. Staatsraad Van Ravels wees er op dat de overheid nu eenmaal een keuze heeft gemaakt om zelfs windmolens te bouwen op plekken waar negen procent van de omwonenden, of minder, ernstige overlast van windturbines ondervinden.

Vervangen voor nieuwer exemplaar

Wel raadde de staatsraad Hoiting en partner aan om met de gemeente en de eigenaar om tafel te gaan om de oude rammelende windturbine snel te vervangen door een moderner en stiller model. Want dat lijkt nog het hoogst haalbare voor Hoiting. Volgens de raadsman van de windturbine-eigenaar kan daar wel over gepraat worden. De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.