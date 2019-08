Minder inbraken in Friese schuren en garages

Landelijk is de daling vier procent, blijkt uit data van de Nationale Politie die in kaart zijn gebracht door Independer.

In heel Nederland werden er tussen januari en juni meer dan twaalfduizend mensen slachtoffer van inbraak in hun schuur of garage. Dat zijn 70 inbraken op een dag. Niet in alle provincies is er een daling. In Groningen, Drenthe en Gelderland is er bijvoorbeeld juist een toename. De grootste toename is in Zeeland.

In Harlingen helemaal niet

In Fryslân zijn grote verschillen tussen de gemeenten: zo is er in Leeuwarden 42 keer ingebroken in een schuur, terwijl in Harlingen geen enkele garage open is gebroken. In heel Fryslân gaat het om 137 gevallen.