Friezin die per ongeluk even Groningse was, is weer 'terug'

Volgens de gemeente Groningen heeft de zoon per ongeluk aangevinkt dat zijn moeder mee verhuisde. CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen stelde kamervragen over het voorval.

Minister Kajsa Ollongren zegt nu dat het volgens de wet mogelijk is dat mensen zonder een eigen verklaring mee kunnen verhuizen. Dat voorkomt administratieve rompslomp. "Maar ik kan me goed voorstellen dat ze geschrokken is", zegt de minister.

Groningen? Nooit!

Ytsje Prins zag het niet zitten om naar Groningen te verhuizen. "Als het nu Drenthe was dan was het nog tot daar aan toe... Maar naar Groningen: nooit! Ik ben Fries in hart en nieren, hier heb ik geen belang bij!"