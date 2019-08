Leeuwarder voetbalclub L.A.C. Frisia heeft een nieuw bestuur

Het bestuur meldt dat het een aantal voetballiefhebbers heeft gevonden dat zich kandidaat wilde stellen voor een bestuursfunctie. Op de eerstvolgende ledenvergadering zullen de nieuwe bestuursleden worden voorgedragen. Een van hen is Martijn Hoekstra. Hij zal de rol van voorzitter vervullen.

De komende weken zullen er gesprekken plaatsvinden tussen het oude en het nieuwe bestuur, zodat er een goede overdracht zal zijn.

Financiële problemen

Wat de reden was voor het opstappen van het bestuur is niet bekend gemaakt. Eind 2018 werd bekend dat er financiële problemen waren bij de Leeuwarder voetbalvereniging. In 2018 werd er een verlies gedraaid van 46.000 euro.