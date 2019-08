Yvonne Nauta stopt met langebaanschaatsen

Nauta beleefde haar beste seizoen in 2014. Toen pakte ze de nationale titel op de 5 kilometer en werd ze kampioen op het NK allround. Internationaal had ze dat jaar ook succes: brons op het WK allround en zilver op het EK allround. Op de Olympische Spelen in Sotsji van 2014 werd ze zesde op de 5 kilometer.

Na dat jaar had ze tegenvallers: ze raakte oververmoeid door trainen. In mei 2017 had ze meerdere botbreuken na een val op een training. Na een maandenlange revalidatie stond ze weer op het ijs. Opnieuw plaatsen voor de Olympische Spelen lukte echter niet. Vorig jaar verlengde haar team Lotto-Jumbo haar contract niet.