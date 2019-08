Moeder voorkomt net dat kind (2) in spijkerval stapt: "Wie zit dit hier in de lieve vrede neer?"

Het jongetje liep rond in het gras, toen zijn moeder de spijkerval ineens zag. De val was ingegraven in het gras. Ze kon de peuter op tijd oppakken, waardoor hij niet gewond raakte. "Ik schrok, maar ik was vooral verbaasd. Wie zit dit hier in de lieve vrede neer? Is het bewust gedaan om iemand te verwonden? Of om een autoband lek te steken?", zegt moeder Meintje Boonstra.

Met opzet

Boonstra gaat ervan uit dat de spijkerval er met opzet is neergelegd. "Het ding lag echt in een kuil met de spijkerpunten omhoog. Dat kan niet missen." Haar zoontje raakte gelukkig niet gewond. "Ik liep direct achter hem, dus ik had het meteen in de gaten en haalde hem er gauw weg."