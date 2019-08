Moeder kan net voorkomen dat kind (2) in spijkerval stapt

Het jongetje liep rond in het gras, toen zijn moeder de spijkerval ineens zag. De val was ingegraven in het gras. Ze kon de peuter op tijd oppakken, waardoor hij niet gewond raakte.

"Je moet er toch niet aan denken dat hij er in was gaan staan, of nog erger, in was gevallen!", schrijft moeder Meintje Boonstra op Facebook. "Hopelijk leest de dader dit, en denk die even verder na dan zijn neus lang is."

De reacties onder het bericht zijn niet mild. Mensen reageren met "Wat een stelletje gekken" en "Wat een hufter die dat gedaan heeft". Het bericht is inmiddels al meer dan honderd keer gedeeld.

Spijkers van tien centimeter

De politie is inmiddels op de hoogte gebracht van de situatie. Het ging om meerdere spijkers van zo'n tien centimeter, die in een band waren geslagen en daarna omhoog waren gezet.

Waar de val precies voor werd gebruikt, is nog niet bekend. Het gevaarte is inmiddels opgeruimd.