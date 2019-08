Oudere vrouw urenlang opgesloten in meterkast, verdachte voor de rechter

De vrouw moest het vijftien uren, zonder eten en drinken, staande houden in de nauwe kast. Omdat haar vriendinnen haar de volgende dag mistten bij het volksdansen en de zaak niet vertrouwden, werd ze gevonden. Ze voelde zich toen het gelukkigste mens op aarde, verklaarde ze later: "Alsof ik engelen hoorde zingen".

Zitmaaier

De drie verdachten konden opgespoord worden met behulp van het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Kijkers van het programma meldden de politie dat ze in de tuin van de man uit Coevorden een zitmaaier hadden gezien, die erg veel leek op de maaimachine die uit het huis van de vrouw was meegenomen. Na de aanhouding van de man uit Coevorden konden ook de Leeuwarden en de inwoner van Hoogeveen worden opgepakt.

Regiezitting

De zitting van donderdag is een een regiezitting, als voorbereiding op de inhoudelijke behandeling die later plaats vindt. De mannen kunnen worden vervolgd voor een poging tot doodslag of tot gekwalificeerde doodslag. Dat betekent dat ze hebben geprobeerd iemand te doden om een ander strafbaar feit te verbergen.