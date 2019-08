Restaurant De Brekken in Lemmer blijft dit seizoen dicht

Niet alleen het dak van het restaurant moet worden vervangen, ook het dak van de receptie van De Brekken is aan vernieuwing toe. Door alle schade kan het restaurant die seizoen niet meer open. "Dat is natuurlijk jammer, want we zitten nog midden in het hoogseizoen", vertelt eigenaar Albert Hessels. "Het gebouw moet tot aan het beton worden leeggehaald."

Toch probeert Hessels positief te blijven. "We zijn net begonnen met het leeghalen van het restaurant en daarna wordt alles eruit gesloopt. Maar ik hoop dat we over drie maanden weer open kunnen, misschien drie en een half", vertelt Hessels. Als het goed is, gaat De Brekken in de winter weer open. "Dan kunnen we nog mooi even oefenen voor de zomer, daar gaan we voor."