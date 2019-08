Organisatie strandfestival Glemmer Beach is klaar voor het weekend

"We krijgen mooi weer", vertelt festivalorganisator Johan Koster. Met de voorspelling voor het weekend krijgt Glemmer warme temperaturen en daar is de organisatie blij mee. "Mensen kopen de kaartjes voor dit festival vaak op het laatste moment omdat ze het weer willen afwachten", vertelt Koster.

Het festival wordt steeds groter, maar het is nog niet uitverkocht. "We mogen 10.000 mensen op het festival hebben, maar we hopen op een gemiddelde dag-opkomst van 5.000 mensen", zegt Koster. Het festival probeert voor iedereen geschikte artiesten uit te nodigen. Koster: "De eerste twee avonden zijn voor de wat oudere mensen, om het zo maar te zeggen, de zaterdag is meer voor het jongere publiek."

De opbouwploeg is woensdagavond nog druk met de laatste voorbereidingen. "We zijn zeker nog wel tot tien uur bezig", zegt Koster. "Maar we liggen mooi op schema, we hebben ook al tien jaar 'ervaring in de benen' op deze plek."